Krieg in der Ukraine : Seeminen tauchen am Bosporus auf - offenbar aus dem Schwarzen Meer

Boote in einem Hafen am Bosporus: Wegen einer treibenden Seemine hat die Türkei zeitweise den Schiffsverkehr in der Meerenge eingestellt. Foto: dpa/Shadati

Ankara/Moskau Minen sind eine neue Gefahr in Europa geworden - auch jenseits des Kriegsgebiets. Während Russland und die Ukraine sich gegenseitig vorwerfen, das Schwarze Meer vermint zu haben, treiben Seeminen vor der türkischen Küste.

Das türkische Verteidigungsministerium hat am Montagmorgen mitgeteilt, erneut eine Seemine in türkischen Gewässern entdeckt zu haben. Bereits am Samstag war an der Meerenge Bosporus, die das Schwarze Meer mit dem Mittelmeer verbindet, eine Seemine entdeckt und unschädlich gemacht worden. Die türkischen Behörden untersagten daraufhin die nächtliche Fischerei vor der nordwestlichen türkischen Küste des Schwarzen Meeres.