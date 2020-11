Wirtschaftliche Krise in der Türkei : Schwiegersohn von Erdogan tritt als Finanzminister zurück

Istanbul Gesundheitliche Gründe sollen der Auslöser für den Rücktritt des türkischen Finanzministers sein. Der Schwiegersohn des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan tritt inmitten einer schweren Währungskrise von seinem Posten zurück.

Er könne aus gesundheitlichen Gründen nicht weitermachen, schrieb Berat Albayrak (42) von der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP am Sonntag in einer Erklärung auf Instagram. Er wolle nun Zeit mit seiner Familie verbringen. Die Erklärung sei authentisch, bestätige ein Sprecher des Finanzministeriums der Deutschen Presse-Agentur.

Die türkische Wirtschaft steckt seit Längerem in der Krise. In den vergangenen Tagen hatte die türkische Lira besonders rasant an Wert verloren und erreichte am Freitag im Handel mit dem US-Dollar abermals ein Rekordtief. Für einen Dollar mussten zeitweise 8,576 Lira gezahlt werden - das sind rund 49 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Ein Euro kostete zuletzt zeitweise fast 10,18 Lira. Das entspricht einem Plus von rund 60 Prozent binnen Jahresfrist.