Vereidigung in Ankara Erdogan „schwört auf seine Ehre“

Er schwöre auf seine Ehre, vor der großen türkischen Nation und der Geschichte, die Existenz und die Unabhängigkeit des Staates zu schützen, sagte Erdogan bei der am Samstag live im Fernsehen übertragenen Zeremonie im Parlament in Ankara. Der 69-Jährige, der in Umfragen teils zurückgelegen hatte, hatte bei der Stichwahl am vergangenen Wochenende 52,2 Prozent der Stimmen geholt.