Angriff auf Kurdenmiliz : Erdogan kündigt Militäroffensive in Nordsyrien an

Erdogan kündigt Militäroffensive in Nordsyrien an

Recep Tayyip Erdogan am 1. August in Ankara. Foto: AP/Burhan Ozbilici

Istanbul/Ankara Noch während die Verhandlungen zwischen den USA und der Türkei über eine von Kurdenmilizen befreite Pufferzone in Nordsyrien laufen, hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erneut mit einer Militäroffensive gedroht.

Vor türkischen Botschaftern sagte er am Dienstag in Ankara: „Es ist unsere höchste Priorität, den Terror-Sumpf in Nordsyrien auszutrocknen.“ Der Prozess, der mit zwei vorherigen türkischen Offensiven in Nordsyrien begonnen habe, werde „sehr bald“ in eine „neue Phase“ gehen.