„Grenzenlose Mengen“ Erdogan kündigt kostenloses Erdgas für Haushalte an

Derweil hat der Präsidentschaftskandidat des türkischen Oppositionsbündnisses, Kemal Kilicdaroglu, erstmals öffentlich seine Zugehörigkeit zum Alevitentum thematisiert - und so mit einem großen Tabu in der Türkei gebrochen. Es sei an der Zeit, dieses „sehr sensible“ Thema anzusprechen, sagte Kilicdaroglu in einem im Onlinedienst Twitter veröffentlichten Video. „Ich bin Alevit, ich bin ein aufrichtiger Muslim“, fügt er darin hinzu.