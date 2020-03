Telefonat mit Angela Merkel : Erdogan fordert Lastenteilung bei Flüchtlingen

Ankara/Berlin Der türkische Präsident hat in einem Gespräch mit Kanzlerin Angela Merkel gefordert, den Druck durch Flüchtlinge gerecht zu verteilen. Der Grüne Cem Özdemir wirft Erdogan „zynische Machtspiele“ vor. EU-Vertreter reisen an die Grenze.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat in einem Telefonat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel eine faire Lastenteilung beim Thema Flüchtlinge gefordert. Die Last der Flüchtlinge und die Verantwortung für sie müssten geteilt und internationale Verpflichtungen eingehalten werden, hieß es in der Nacht in einer Mitteilung der türkischen Seite.

Fraktion beantragt Aktuelle Stunde : Linke will Lage an türkisch-griechischer Grenze zum Thema im Bundestag machen

In Deutschland wird unterdessen die Kritik an Erdogans Vorgehen lauter. Der CDU-Innenpolitiker Mathias Middelberg hält angesichts der Situation an der türkisch-griechischen Grenze mehr Kontrollen an der deutschen Grenze für notwendig. „National müssen wir uns auf verstärkte Kontrollen und auch auf Zurückweisungen an den eigenen Grenzen vorbereiten“, sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Das Vorgehen des türkischen Präsidenten nannte er „vertragsbrüchig und menschlich unverantwortlich“.