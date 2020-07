Deutscher unter Terror-Anklage : Menschenrechtler Peter Steudtner in Türkei freigesprochen

Menschenrechtler Peter Steudtner in Türkei freigesprochen

Istanbul Der Deutsche stand wegen Terrorvorwürfen vor Gericht. Nun fiel in Istanbul das Urteil. Für weitere Angeklagte ging der Prozess jedoch ganz anders aus.

Der deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner ist in der Türkei von Terrorvorwürfen freigesprochen worden. Auch sein schwedischer Kollege Ali Gharavi erhielt Freispruch, wie das Gericht am Freitag in Istanbul entschied.