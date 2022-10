Umstrittenes Gesetz : Türkei führt Haftstrafen für Verbreitung von „Falschnachrichten“ ein

Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei, am Donnerstag in Kasachstan. Foto: dpa/Vyacheslav Prokofyev

Ankara Seit langem versucht der türkische Präsident Erdogan, seine Kritiker mundtot zu machen. Nun setzt seine Partei ein neues „Pressegesetz“ durch, das auch für soziale Netzwerke gilt. Vergeblich hatte sich die Opposition für die Meinungsfreiheit starkgemacht.

Beitrittsverhandlungen stehen weiter still : Demokratischer Rückschritt in der Türkei setzt sich fort

Journalistenverbände warnten, der Gesetzentwurf könne zu einem der strengsten Zensur- und Selbstzensurmechanismen in der Geschichte der türkischen Republik werden. Nichtregierungsorganisationen prangern ohnehin regelmäßig die Erosion der Pressefreiheit in der Türkei an. In der Rangliste der Pressefreiheit, die von der Organisation Reporter ohne Grenzen erstellt wird, liegt die Türkei aktuell auf Platz 149 von 180.