Dritte Bombenwelle Türkei fliegt Luftangriffe auf Kurden im Irak

Ein syrisch-kurdischer Kommandeur bestritt am Mittwoch, dass die Attentäter von Ankara in Syrien ausgebildet wurden oder von Syrien aus in die Türkei einreisten. Der Kommandeur der von den USA unterstützten und kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), Maslum Abdi, twitterte, die Attentäter seien nicht durch das von ihnen kontrollierte Gebiet gekommen. „Wir sind keine Seite im internen Konflikt in der Türkei“, schrieb er. Die Türkei suche nur nach einem Vorwand, um ihre Angriffe auf die Region zu legitimieren. Im Norden Syriens kämpft ein vor allem aus Kurden bestehendes Militärbündnis seit Jahren gegen die Terrormiliz IS.