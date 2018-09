Türkei: Finanzkrise macht Schokoriegel kleiner

Istanbul Jetzt bekommt die Bevölkerung der Türkei die Konsequenzen des Kursverfalls ihrer Währung auch im Alltag zu spüren. Einige Lebensmittelhersteller reagieren unter anderem mit kleineren Packungen.

Mit dem Ende des Sommers kommt die Finanzkrise im Alltag der Türken an. Die Preise für Gas und Strom steigen schon den zweiten Monat in Folge um jeweils neun Prozent, auch Schulbusse und Fleisch werden teurer. In den Supermärkten sind einige Schokoriegel plötzlich kleiner – die Hersteller reduzieren heimlich die Portionen, um die Kunden nicht mit Preisanhebungen zu erschrecken. Die Inflation ist auf fast 18 Prozent geklettert, den höchsten Wert seit anderthalb Jahrzehnten. In den kommenden Wochen und Monaten dürfte es eher schlimmer als besser werden. Immer mehr Türken geben die Hoffnung auf bessere Zeiten auf und versuchen, das Land zu verlassen.