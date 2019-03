Kommunalwahl in der Türkei: Erste Ergebnisse sehen Erdogans AKP deutlich vorn

Kommunalwahl in der Türkei

Recep Tayyip Erdogan bei der Stimmabgabe in Istanbul. Foto: AP/Lefteris Pitarakis

Ankara Erste Auszählungsergebnisse deuten auf einen Sieg der regierenden AKP bei der Kommunalwahl in der Türkei ein. Demnach könnte die Erdogan-Partei ihr Ergebnis von 2014 deutlich verbessern.

Bei der letzten Kommunalwahl 2014 erreichte die AKP knapp 43 Prozent und stellte auch weiterhin die Bürgermeister in den Metropolen Ankara und Istanbul.

Erdogan hat die Wahlen als Frage des Überlebens für sein Land bezeichnet. Im Vorfeld war nicht ausgeschlossen worden, dass die AKP in der Hauptstadt Ankara und in Istanbul auf eine Niederlage zusteuert. Einige Wähler dürften damit auf die Wirtschaftskrise in dem Land reagieren.