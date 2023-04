Erdogan zeigt Schwäche Türkischer Präsident muss Wahlkampfauftritte wegen Krankheit absagen

Erdogan sagte daraufhin zunächst seine Wahlkampftermine für Mittwoch ab. Am Donnerstag werde er hoffentlich wieder auf dem Damm sein, schrieb der Präsident auf Twitter. Doch dann ließ er auch am Donnerstag zwei Auftritte im Süden der Türkei absagen; an der Einweihung des ersten türkischen Atomkraftwerkes – die eigentlich ein Höhepunkt seines Wahlkampfes werden sollte – will der Präsident per Videoschalte teilnehmen.