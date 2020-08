Spannungen im Mittelmeer : Türkei entdeckt großes Erdgasfeld im Schwarzen Meer

Ankara Die Türkei hat nach Angaben von Präsident Recep Tayyip Erdogan ein riesiges Erdgasfeld im Schwarzen Meer entdeckt. Die Spannungen mit Griechenland und Zypern halten dennoch weiterhin an.

Die Türkei ist bei ihrer Suche nach Rohstoffen im Schwarzen Meer auf Erdgasvorkommen gestoßen. „Die Türkei hat die größte Erdgasentdeckung ihrer Geschichte im Schwarzen Meer gemacht“, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Freitag in Istanbul. Das Bohrschiff Fatih habe ein Vorkommen mit 320 Milliarden Kubikmetern entdeckt. Ziel sei es, das Land im Jahr 2023 mit Gas aus dem Vorkommen zu versorgen, so Erdogan.

Das türkische Bohrschiff „Fatih“ bohrt seit dem 20. Juli in der sogenannten Tuna-1-Zone im Schwarzen Meer. In einer Rede am Mittwoch hatte Erdogan angekündigt, am Freitag „gute Nachrichten“ verkünden zu wollen, mit denen die Türkei sich in eine „neue Ära“ begebe.