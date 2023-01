Seiten aus Koran gerissen Türkei bestellt niederländischen Botschafter ein

Das türkische Außenministerium hat am Dienstag den niederländischen Botschafter einbestellt. Grund war eine Demonstration vom Sonntag in der Nähe des Parlaments in Den Haag, bei der der niederländische Pegida-Vorsitzende Edwin Wagensveld Seiten aus einer Ausgabe des Korans gerissen und mit Füßen getreten hatte. Die Polizei war anwesend, griff aber nicht ein.