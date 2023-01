Koran in Kopenhagen verbrannt Türkei bestellt dänischen Botschafter ein

In den vergangenen Wochen hatten mehrere Aktionen in westlichen Ländern Empörung in der Türkei ausgelöst. In Stockholm etwa hängten Aktivisten eine Erdogan ähnelnde Puppe an den Füßen auf, vor der türkischen Botschaft in der schwedischen Hauptstadt verbrannte Paludan dann den Koran, in den Niederlanden wurde das Heilige Buch des Islams öffentlich zerrissen.