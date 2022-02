Zwölf Menschen erforen : Türkei beschuldigt Griechenland nach Tod von Migranten

Flüchtlinge an der griechisch-türkischen Grenze. Foto: dpa/Giannis Papanikos

Athen Dem türkischen Innenministerium zufolge sind an der türkisch-griechischen Grenze zwölf Menschen an Unterkühlung gestorben, die auf ein besseres Leben in der EU gehofft haben. Ankara gibt Griechenland die Schuld und wirft der EU Unmenschlichkeit vor.

Schwere Vorwürfe des türkischen Innenministers Süleyman Soylu gegen Griechenland: Griechische Grenzpolizisten sollen 22 Migranten in die Türkei zurückgedrängt haben. Zwölf Menschen seien dabei erfroren, schrieb Soylu auf Twitter und teilte Fotos der Opfer. Ihre Leichen wurden nach Angaben türkischer Stellen bei dem Dorf Pasaköy etwa zehn Kilometer vom Grenzübergang Ipsala gefunden. Die griechischen Grenzer hätten den Menschen ihre Schuhe und Kleidung abgenommen, bevor sie sie in die Türkei zurückdrängten, schrieb Soylu. Elf Menschen seien tot aufgefunden worden, berichtete das Gouverneursamt der Region. Das zwölfte Opfer sei im Krankenhaus an den Folgen der Unterkühlung gestorben.

Auch Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan nahm zu dem Vorfall Stellung und warf Europa Gleichgültigkeit vor: „Jene, die (als Flüchtlinge) in unser Land kommen, versuchen, ihr Leben zu retten. Aber Europa ist das egal“, sagte der Staatschef. Erdogans Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun schrieb auf Twitter: „Diese Herzlosigkeit passiert vor den Augen der Welt.“ Griechenland sei „nicht allein bei diesem Verbrechen“, der Westen ermutige das Land. Mit den erfrorenen Migranten sei „die Humanität des Westens gestorben“, so Altun.

Seitens der griechischen Regierung gab es zu dem Vorfall zunächst keine Stellungnahme. Die Türkei wirft Griechenland seit Langem vor, Migranten in der Ägäis und an der Landgrenze im Norden in die Türkei zurückzudrängen. Nach einem Bericht der türkischen Küstenwache wurden im vergangenen Jahr in der Ägäis in 889 Fällen Migrantenboote zurückgedrängt. Auch Menschenrechtsorganisationen berichten immer wieder davon. Solche Push-Backs verstoßen gegen das Völkerrecht. Die griechische Regierung bestreitet die Anschuldigungen.

