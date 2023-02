Besuch in der Türkei Baerbock und Faeser reisen ins Erdbebengebiet

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Innenministerin Nancy Faeser (SPD) wollen an diesem Dienstag in der südosttürkischen Erdbebenregion weitere Hilfsgüter übergeben und sich ein Bild von der Lage machen. Nach Angaben eines Sprechers des Auswärtigen Amtes in Berlin sind auch Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern von in der Türkei und in Syrien arbeitenden Hilfsorganisationen und Nichtregierungsorganisationen geplant. In der weiter nordwestlich gelegenen und ebenfalls stark betroffenen Region Kahramanmaras wollen die Ministerinnen in einer Zeltstadt mit Erdbebenopfern und Helfern sprechen.