Laut Verteidigungsministerium Türkei „neutralisiert“ 26 Terroristen im Irak und in Syrien

In der Regel meint die Regierung in Ankara mit dem Begriff „neutralisieren“, dass Menschen getötet, verletzt oder gefangen genommen werden. Die Angriffe waren auf Auseinandersetzungen mit der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) im Nordirak erfolgt, bei denen dem türkischen Militär zufolge am Freitag und am Samstag mindestens zwölf türkische Soldaten getötet worden waren.