Landesweite Razzien in der Türkei 147 Festnahmen wegen Verdachts auf IS-Mitgliedschaft

In 30 Städten habe es 147 Festnahmen gegeben, teilte der türkische Innenminister Ali Yerlikaya am Dienstag im Onlinedienst X mit. Bereits am Sonntag hatte es den Behörden zufolge in mehreren Provinzen insgesamt 40 Festnahmen wegen des Verdachts auf eine Mitgliedschaft im IS gegeben.