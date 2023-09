Militärische Aufrüstung Tschechien kauft von den USA 24 F-35-Kampfjets für die eigene Luftwaffe

Tschechien hat den Kauf von 24 Kampfjets vom Typ F-35 beschlossen. Wie Ministerpräsident Petr Fiala am Mittwoch in Prag vor Journalisten sagte, sollen bis 2029 die ersten Exemplare der Flugzeuge aus US-Produktion einsatzbereit sein und das Training tschechischer Piloten in den USA beginnen. Der Kauf erfolgt im Rahmen der Bemühungen des EU- und Nato-Mitglieds Tschechien, das Zwei-Prozent-Ziel des Verteidigungsbündnisses zu erreichen.