Mehr als bisher angenommen : USA ziehen 11.900 Soldaten aus Deutschland ab

US-Soldaten stehen nach ihrer Ankunft auf der US-Airbase in Wiesbaden-Erbenheim vor einer US-Flagge. Foto: dpa/Frank May

Washington Die Zahl der US-Soldaten in Deutschland soll um fast 12.000 verringert werden - und damit deutlich stärker als bislang bekannt. Das erklärte Verteidigungsminister Mark Esper in Washington.

Rund 6400 Soldaten sollen in die USA zurückgeholt werden, weitere 5400 sollen in andere europäische Länder verlegt werden, sagte Esper. Bislang hatte die US-Regierung von einem Abzug von rund 10 000 der etwa 36.000 Soldaten in Deutschland gesprochen.