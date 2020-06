Angedrohter US-Truppenabzug aus Deutschland : Berlin hat immer noch keine offizielle Bestätigung aus Washington

Berlin Bis zum Montamittag lag der Bundesregierung nach den Worten von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer noch keine offizielle Bestätigung der US-Regierung zu einem angeblichen Truppenabzug aus Deutschland vor.

Fakt sei jedoch, dass die Präsenz der Soldaten der Vereinigten Staaten in Deutschland der Gesamtsicherheit im Nato-Bündnis diene, also auch der amerikanischen Sicherheit. Das sei die „Grundlage, auf der wir zusammenarbeiten“, stelle die Ministerin knapp fest. Im Übrigen sei das auch die Grundlage, auf der viele amerikanische Soldaten ein „wirklicher Bestandteil“ in der hiesigen Gesellschaft seien. Sie seien gut integriert und spielten vor Ort ein wichtige Rolle.