Ermittlungen beginnen : Trumps Steuerunterlagen liegen Staatsanwaltschaft in Manhattan vor

Washington Der New Yorker Staatsanwaltschaft liegen die Steuerunterlagen des früheren US-Präsidenten Donald Trump vor. Bei den Ermittlungen soll es unter anderem um angebliche Schweigegeldzahlungen gehen.

Man habe die Unterlagen bereits am Montag erhalten, erklärte Sprecher Danny Frost am Donnerstag auf Anfrage und bestätigte entsprechende Medienberichte. Das oberste US-Gericht, der Supreme Court in Washington, hatte am Montag Trumps Ansinnen zurückgewiesen, die Herausgabe seiner Steuerunterlagen an die Staatsanwaltschaft zu unterbinden.