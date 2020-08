Steuerunterlagen des US-Präsidenten : Ermittlungen gegen Trump gehen über Schweigegeldzahlungen hinaus

Washington Vor dem Obersten Gericht verlor der US-Präsident mit dem Ansinnen, Ermittlern seine Finanzunterlagen vorzuenthalten. Nun versucht Trump kleinzureden, wonach die Staatsanwaltschaft sucht. Doch das geht nach hinten los.

Die Staatsanwaltschaft in Manhattan pocht weiter auf die Einsicht in Finanzunterlagen von US-Präsident Donald Trump. Dessen vehemente Gegenwehr führte nun zu einer Klarstellung, die ein Licht auf die Schwere der möglichen Vorwürfe wirft: Die Staatsanwaltschaft erhofft sich von den Unterlagen offenbar Hinweise auf möglichen Versicherungs- und Bankbetrug durch Trumps Firma und dortige Angestellte, wie aus einem Schreiben von Staatsanwalt Cyrus Vance am Montag an ein Gericht hervorgeht.