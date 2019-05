Konflikt mit Teheran : Trumps Sicherheitsberater sieht Beleg für Irans Streben nach Atomwaffen

Abu Dhabi Es habe jüngst einen fehlgeschlagenen Angriff auf eine saudische Hafenstadt gegeben, sagt Trumps nationaler Sicherheitsberater - und verdächtigt den Iran. Der Iran habe wahrscheinlich auch Öltanker vor der Küste der Emirate sabotiert.

US-Präsident Donald Trumps Sicherheitsberater John Bolton sieht einen angedrohten Verstoß des Irans gegen das Atomabkommen als Beleg für ein Streben nach Atomwaffen. „Es gibt für sie keinen Grund, irgendwas davon zu tun, außer es ist eine Bemühung, die Ausbruchszeit für die Produktion von Atomwaffen zu reduzieren“, sagte Bolton am Mittwoch über die Drohung des Irans, Uran stärker anzureichern.

Ohne zusätzliche Atomkraftwerke mache es für den Iran keinen Sinn, mehr niedrig angereichertes Iran zu horten, wie es die Islamische Republik plant, sagte Bolton während eines Besuchs in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Als Ausbruchszeit - englisch „breakout time“ - wird die Zeitspanne bezeichnet, die ein Staat benötigt, um genug waffenfähiges Uran für eine Atombombe herzustellen.

Der Iran hatte vor wenigen Tagen angedroht, Uran stärker anzureichern , falls Europa nicht bis zum 7. Juli vorteilhaftere Konditionen für das internationale Atomabkommen anbietet. Für die Verwendung in Atombomben muss Uran auf mindestens 90 Prozent spaltbaren Materials angereichert sein. Das Abkommen von 2015 zwischen dem Iran, den Vetomächten des UN-Sicherheitsrats und Deutschland erlaubt der Islamischen Republik nicht mehr als 3,67 Prozent. Die USA sind inzwischen aus dem Atomabkommen ausgestiegen.

USA erwägen Entsendung von bis zu 10.000 Soldaten in den Nahen Osten

Konflikt mit dem Iran : USA erwägen Entsendung von bis zu 10.000 Soldaten in den Nahen Osten

Zuvor hatte Bolton getwittert, er werde in den Vereinigten Arabischen Emiraten Gespräche über „wichtige und drängende regionale Sicherheitsfragen“ führen. Kürzlich schickten die USA einen Flugzeugträger und Bomber in den Persischen Golf, um auf eine offiziell nicht näher erläuterte Bedrohung durch Teheran zu reagieren. Zudem zog Washington einen Teil seiner Diplomaten aus dem Irak ab und entsandte Hunderte weitere Soldaten in die Region. Die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen haben Saudi-Arabien kürzlich mit Drohnen angegriffen.