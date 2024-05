Nach den Schlussplädoyers Trump reicht schon eine Gegenstimme in der Jury

Das vermutet auch der Demokrat Mark Mellman, der aber skeptisch bleibt, ob das am Ende viel an der Dynamik des Rennes um das Weiße Haus ändert. Aus seinen vier Jahrzehnten an Meinungsforschung wisse er, dass sich die Menschen nur schwer von ihren politischen und sozialen Voreinstellungen lösen. „Wir müssen abwarten und sehen, was passiert, wenn die Geschworenen ihr Urteil gesprochen hat.“