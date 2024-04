Schweigegeld-Prozess von Trump Ein Stresstest für den Rechtsstaat

Dass Trump in seiner Heimatstadt nicht mit der Masche davonkam, den ersten Strafprozess in der Geschichte gegen einen Ex-Präsidenten zu politischer Justiz kleinzureden, ist ein Triumph des Rechtsstaats. Trump ist kein König, sondern ein Bürger, der sich wie jeder andere im kalten Neonlicht des Gerichtssaals verantworten muss. Das mag eine neue Erfahrung für den selbstherrlichen Narzissten sein, der sein Leben lang glaubte, für ihn gälten andere Regeln. Aber so funktioniert eine unabhängige Justiz. Die kommenden sechs Verhandlungswochen werden zu einem Stresstest für den Rechtsstaat, dessen Widerstandsfähigkeit Trump gewiss auf die Probe stellen wird.