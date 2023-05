Trumps Russland-Affäre Sonderermittler kritisiert FBI-Ermittlungen

Das FBI hat viele der oftmals seit längerem bekannten und in dem Bericht nochmals aufgezählten Episoden bereits aufgearbeitet und Reformen umgesetzt. Auch der Generalinspektor des Justizministeriums hatte diese bereits in der Vergangenheit untersucht. In einem Schreiben an Durham ging die Bundespolizei am Montag darauf ein. „Wären diese Reformen bereits 2016 in Kraft gewesen, hätten die in dem Bericht genannten Fehltritte verhindert werden können“, hieß es. Das FBI unterstrich zudem, dass sich der Bericht auf die Zeit vor dem Amtsantritt seines gegenwärtigen Chefs Christopher Wray im Jahr 2017 beziehe.