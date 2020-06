Medienbericht : Trump soll 9500 Soldaten aus Deutschland abziehen - Weißes Haus dementiert

US-Soldaten stehen während einer militärischen Zeremonie in den Storck-Barracksin Bayern vor einer Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika. Archivfoto. Foto: dpa/Nicolas Armer

Bangor Das Weiße Haus hat einen Bericht des „Wall Street Journal“ nicht bestätigt, wonach US-Präsident Donald Trump einen Abzug Tausender US-Soldaten. die in Deutschland stationiert sind, angeordnet hat.

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, John Ullyot, teilte am Freitag (Ortszeit) auf dpa-Anfrage mit, derzeit gebe es dazu keine Ankündigung. Trump überprüfe aber ständig den Einsatz von US-Soldaten im Ausland. „Die Vereinigten Staaten sind weiterhin entschlossen, mit unserem engen Verbündeten Deutschland zusammenzuarbeiten.“

Laut Informationen des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel “ könnte hinter der Ankündigung Trumps eine Revanche für die abgesagte Teilnahme von Kanzlerin Angela Merkel am geplanten G7-Gipfel in USA stecken.

Corona-Krise lässt deutsche Nato-Quote in die Höhe schnellen

Das „Wall Street Journal“ berichtete am Freitag unter Bezug auf ungenannte US-Regierungsvertreter, Trump habe das Pentagon angewiesen, die US-Truppenstärke in Deutschland bis September um 9500 Soldaten reduziert - von derzeit 34 500 Soldaten. Außerdem solle eine Obergrenze von 25 000 US-Soldaten in Deutschland eingeführt werden. Das Memorandum des Weißen Hauses sei von Trumps Nationalem Sicherheitsberater Robert O’Brien unterzeichnet worden. Das Pentagon äußerte sich auf Anfrage nicht zu dem Bericht.