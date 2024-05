„Starren Sie mich nieder?“ Trump-Zeuge missachtet immer wieder Einspruch

Der Richter belehrte den Zeugen - Costello ist selbst Jurist - dass dieser in solchen Fällen nicht antworten dürfe. Zu einem stattgegebenen Einspruch sagte Costello dann vernehmlich „Jeesh“ - übersetzbar etwa mit „Herrgottnochmal“. Zudem bezeichnete Costello - ein früherer Bundesstaatsanwalt in New York - die Abläufe als „lächerlich“. In der Folge ließ Merchan die Geschworenen aus dem Saal bringen. Als die Geschworenen den Raum verlassen hatten, sagte der Richter zu dem Trump-Verbündeten Costello: „Ich möchte in meinem Gerichtssaal über den richtigen Anstand sprechen“. Er verbitte sich Kommentare zu seinen Entscheidungen. „Wenn Ihnen meine Entscheidungen nicht gefallen, sagen Sie nicht „Jeez“ (...) Sie werfen mit keinen Seitenblick zu, und Sie verdrehen nicht Ihre Augen.“