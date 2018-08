Trump würdigt McCain nun doch und setzt US-Flagge auf Halbmast

Nach Kritik an Reaktion

Die amerikanische Flagge auf Halbmast zu Ehren des verstorbenen Senators John McCain am amerikanischen Parlament in Washington. Foto: AFP/ALEX WONG

Washington Erst nach starker Kritik hat sich der amerikanische Präsident Donald Trump bereit erklärt, dem weithin anerkannten verstorbenen Senator John McCain Ehre zu zollen und die US-Flagge auf Halbmast zu setzen.

US-Präsident Donald Trump hat nach heftiger Kritik nun doch eine offizielle Würdigung des verstorbenen Senators John McCain veröffentlicht. Trump erklärte am Montag, "trotz politischer Differenzen" respektiere er McCains "Dienst an unserem Land". Er habe angeordnet, die Flagge der Vereinigten Staaten bis zur Beisetzung McCains auf Halbmast zu setzen. Das betrifft die Flagge auf dem Weißen Haus sowie an allen staatlichen Gebäuden, Militäreinrichtungen und Botschaften.