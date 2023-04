Schweigegeldzahlungen an Pornodarstellerin Trump wird mindestens eine Straftat zur Last gelegt

Auf den Straßen vor dem Gerichtsgebäude in New York, in dem die Anklage verlesen werden soll, war es am Freitag ruhiger als noch zu Beginn der Woche. Große Demonstrationen für oder gegen Trump blieben aus. Touristen machten Selfies, auch Scharen von Polizisten und Journalisten waren weiterhin vor Ort.