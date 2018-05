Gipfel in Singapur: Trump will Kim Jong Un am 12. Juni treffen

Trump will Kim Jong Un am 12. Juni treffen

Washington Es soll ein historischer Gipfel werden. Nun stehen Datum und Ort für das Treffen von US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un fest: 12. Juni, Singapur.

Das geplante Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un soll am 12. Juni in Singapur stattfinden. Das gab Trump am Donnerstag in Washington auf Twitter bekannt. "Wir werden beide versuchen, es zu etwas Besonderem für den Weltfrieden zu machen!", schrieb er dazu.