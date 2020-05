Bei neuer Corona-Welle : Trump will keinen zweiten Lockdown für USA

Washington US-Präsident Donald Trump will die USA im Fall einer zweiten Welle von Coronavirus-Infektionen nicht wieder strengen Maßnahmen zur Eindämmung unterwerfen. Man brauche vor allem eine funktionierende Wirtschaft, um die Gesundheit der US-Bevölkerung zu schützen, sagte Trump.

Im Fall einer zweiten Coronavirus-Welle „werden wir die Feuer löschen, wir werden das Land nicht schließen“, sagte US-Präsident Donald Trump am Donnerstag (Ortszeit) bei einem Besuch einer Fabrik des Autobauers Ford in Ypsilanti im Bundesstaat Michigan. „Ob es eine Glut oder eine Flamme ist, wir werden es löschen.“ Trump drängte Gouverneure erneut dazu, die Schutzmaßnahmen in ihren Bundesstaaten zu lockern, damit die US-Wirtschaft wieder an Fahrt gewinnt.