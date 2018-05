Telefonat mit Macron: Trump will angeblich aus dem Atom-Deal mit dem Iran aussteigen

Paris Wenige Stunden vor der mit Spannung erwarteten Iran-Entscheidung von Donald Trump hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit dem US-Präsidenten telefoniert. Angeblich hat Trump dabei gesagt, er werde aus dem Atom-Deal aussteigen.

Trump will noch am Dienstag seine Entscheidung darüber bekannt geben, ob die USA die im Atomabkommen mit dem Iran aufgehobenen Sanktionen wieder in Kraft setzen. Es wurde erwartet, dass Trump die US-Sanktionen mindestens teilweise wieder in Kraft setzt - möglicherweise, ohne formell den Ausstieg aus dem Abkommen zu verkünden.