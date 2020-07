Kostenpflichtiger Inhalt: Wahlkampf in den USA : Corona-Sorge vor großer Trump-Veranstaltung in Florida

Die Gesundheitsbehörden in Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma führen den Anstieg der Coronavirus-Infektionen im Bezirk auch auf einen Wahlkampfauftritt von US-Präsident Trump zurück. Foto: dpa/Stephen Pingry

Washington Nach Donald Trumps Auftritt in Tulsa schnellte die Zahl der Infektionen in die Höhe. Nun gibt es Proteste gegen eine noch größere Veranstaltung in Jacksonville.