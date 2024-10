Ein Wirbelsturm an Desinformation Trump schlachtet Katastrophe von Hurrikan „Helene“ politisch aus und bekommt Gegenwind

Die Katastrophenschutzbehörde FEMA leistet einen ihrer größten Einsätze in der Geschichte. Sie stellte nach eigenen Angaben bereits über 110 Millionen Dollar an Soforthilfe für die Betroffenen bereit. Mehr als 700 FEMA-Mitarbeiter sind in North Carolina im Einsatz, zusammen mit Tausenden lokalen Such- und Rettungskräften, der Nationalgarde und des US-Militärs.

Dem verheerenden Hurrikan folgte ein Sturm aus Desinformation und Propaganda, der den Helfern die Arbeit erschwert. Angefacht wird er von Donald Trump, der faktenfreie Vorwürfe gegen die FEMA, das Weiße Haus und seine Gegnerin im Wahlkampf, Kamala Harris, erhebt. Bei seinen Kundgebungen, in Interviews und in den sozialen Medien zeichnet der Kandidat ein Bild, in dem die Regierung völlig inkompetent und korrupt erscheint.