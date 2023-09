Falsche Angaben über Vermögen US-Richter wirft Trump Finanzbetrug vor

Am kommenden Montag soll der von der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James angestrengte Zivilprozess gegen Trump beginnen. Sie will erreichen, dass Trump 250 Millionen Dollar als Wiedergutmachung zahlen muss und in New York keine Geschäfte mehr machen darf. Ein abschließendes Urteil wird für Dezember erwartet. „Heute hat ein Richter zu unseren Gunsten entschieden und festgestellt, dass Donald Trump und die Trump Organization jahrelang Finanzbetrug betrieben haben“, schriebt James am Dienstag auf X. „Wir freuen uns darauf, den Rest unseres Falles vor Gericht zu präsentieren.“