Nach dem Jury-Urteil So will Trumps Anwalt bei der geplanten Berufung argumentieren

Am Donnerstag war Trump als erster ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten in einem Strafverfahren schuldig gesprochen worden. Die Geschworenen im New Yorker Schweigegeldprozess befanden den 77-Jährigen in allen 34 Anklagepunkten für schuldig, die Wahl 2016 durch Geldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels gesetzeswidrig beeinflusst zu haben.