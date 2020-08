Trump-Unterstützer in Not : Prominenter fundamentalistischer US-Christ stürzt über Sexskandal

Trump-Unterstützer in Not

Washington Jerry Falwell Jr. engagiert sich leidenschaftlich für Donald Trump. Als Sohn eines fundamentalistischen US-Predigers leitet er eine christliche Universität - und muss nun nicht nur kompromittierende Fotos erklären.

In den USA ist der erzkonservative Prediger und Trump-Unterstützer Jerry Falwell Jr. über einen Sexskandal gestürzt. Nach Berichten über sein Sexualleben trat der 58-Jährige am Montag (Ortszeit) als Leiter einer führenden christlichen Universität zurück. Neben Bildern von ihm mit einer jungen Frau - beide mit geöffneter Hose - brachten ihn zudem Berichte über eine Affäre seiner Ehefrau in Bedrängnis, bei der Falwell teilweise beim Sex zugeschaut haben soll.