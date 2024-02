Drohung des Ex-Präsidenten Was wird aus der Nato, wenn Trump die Wahl gewinnt?

„Ich finde die Äußerungen von Donald Trump in mehrfacher Hinsicht verantwortungslos“, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Mittwochabend bei einem Talk des Redaktionsnetzwerkes Deutschland in Leipzig. Sie seien „verantwortungslos gegenüber denjenigen, die sich darauf verlassen, dass Verträge eingehalten werden, dass es eine Bündnisverpflichtung in einem militärischen Bündnis gibt“. Die SPD-Spitzenkandidatin zur Europawahl, Katarina Barley, sagte dem Tagesspiegel, „angesichts der jüngsten Äußerungen von Donald Trump zur Nato“ sei auf den atomaren Schutz durch die USA „kein Verlass mehr“. Sie hatte damit eine kontroverse Debatte zu EU-eigenen Atomwaffen ausgelöst. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) machte in mehreren Interviews deutlich, dass er die Diskussion nicht für zielführend hält.