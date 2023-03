Mutmaßliche Schweigegeldzahlungen Langjähriger Freund von Trump sagt erneut vor Gericht aus

Mit David Pecker wurde unterdessen am Montag eine mögliche Schlüsselfigur des untersuchten Vorgangs zum bereits wiederholten Mal in das Gebäude vorgeladen, in dem die Grand Jury seit Monaten tagt. Dass seine Aussage wichtig sein könnte, legte zumindest der Umstand nahe, dass er mehrfach gehört werden sollte.