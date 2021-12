US-Gericht : Trump scheitert mit Versuch, Aufklärung über Kapitol-Angriff zu verhindern

Hut einer Trump-Anhängerin in einer Menschenmenge, die am 6. Januar 2021 versucht, eine Polizeiabsperrung vor dem Kapitol in Washington zu durchbrechen (Archivfoto). Foto: dpa/John Minchillo

Washington Mit allen Mitteln versucht der ehemalige US-Präsident, den Amerikanern die Wahrheit über die Hintergründe des Angriff auf das Kapitol vorzuenthalten. Doch Trumps Strategie scheitert vor Gericht.

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat im Bemühen um eine Blockade der Kongressuntersuchung zur gewaltsamen Erstürmung des Kapitols einen juristischen Dämpfer erlitten. Ein Berufungsgericht wies am Donnerstag seine Versuche ab, die Freigabe relevanter Dokumente aus seiner Amtszeit zu verhindern. Es gebe eine „eindeutige rechtliche Notwendigkeit“ für deren Übergabe an den zuständigen Untersuchungsausschuss im Kongress, befand das Richtergremium.

Ein Ausschuss im Repräsentantenhaus geht den Geschehnissen des 6. Januar nach, an dem Trumps Anhänger vor und im Kongresssitz brutal auf Beamte losgingen, Fenster einwarfen und die Beglaubigung des Wahlsiegs von Präsident Joe Biden unterbrachen. Das Gremium soll unter anderem Trumps Rolle beim Aufstand und die an dessen Planung beteiligten rechtsgerichteten Gruppen untersuchen.

Das Berufungsgericht entschied nun, das eine einstweilige Verfügung gegen eine Freigabe der Akten durch das Nationalarchiv in zwei Wochen auslaufen solle - oder zu jenem Zeitpunkt, an dem der Oberste Gerichtshof über einen erwarteten Berufungsantrag Trumps urteilt.

Anhänger Trumps hatten am 6. Januar den Sitz des US-Kongresses in der Hauptstadt Washington erstürmt. Dabei kamen fünf Menschen ums Leben, darunter ein Polizist. Trump musste sich wegen des Angriffs einem Amtsenthebungsverfahren stellen, weil er seine Anhänger zuvor in einer Rede aufgestachelt hatte. Am Ende des Verfahrens wurde er freigesprochen. Der Untersuchungsausschuss im Repräsentantenhaus soll die Hintergründe des Angriffs auf das Kapitol aufklären.