Proteste von Tierschützern : Trump-Regierung lockert Schutzvorschriften für bedrohte Arten

Washington Die Kosten für die Rettung einer Tier- oder Pflanzenart sollen nach dem Willen der US-Regierung bald eine Rolle beim Artenschutz spielen. Kritiker warnen vor einer Änderung des Gesetzes. Dieses schützt bisher etwa den Weißkopfseeadler.

Die US-Regierung hat Regeln zum Schutz bedrohter Tier- und Pflanzenarten gelockert. Den Schritt gab Innenminister David Bernhardt am Montag bekannt. Washington begründet die Lockerung damit, dass regulierende Beschränkungen so verringert würden, zugunsten von Transparenz und Wirkung. Kritiker befürchten, dass einige Arten in Flora und Fauna damit weiter an den Rand des Aussterbens gedrängt werden.