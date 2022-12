Auswertung durch Sondergutachter gestoppt Neue Niederlage für Trump in Streit um Regierungsdokumente

Im Rechtsstreit um die Prüfung der in seiner Privatresidenz beschlagnahmten Regierungsakten hat der ehemalige US-Präsident Donald Trump eine weitere Niederlage hinnehmen müssen. Ein Berufungsgericht in Atlanta stoppte am Donnerstag (Ortszeit) eine Auswertung der Dokumente durch einen Sondergutachter, den Trumps Team durchgesetzt hatte. Der Beschluss des dreiköpfigen Richtergremiums ist ein Erfolg für das Justizministerium, das in der Einsetzung des Sonderermittlers eine unbotmäßige Hürde für seine Ermittlungen sah.