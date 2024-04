Trump-Prozess Ex-Zeitungsherausgeber im Kreuzverhör

Die Staatsanwaltschaft argumentiert, die von Pecker geschilderte Vorgehensweise zum Kauf von Storys, um diese zu vertuschen („Catch and Kill“), komme einer Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlwahlkampf von 2016 gleich. Pecker räumte am Freitag bei der Befragung durch Trump-Anwalt Emil Bove ein, dass bei einem Treffen mit Trump und dessen damaligem Anwalt Michael Cohen im August 2015, bei dem es um Schützenhilfe für Trumps Wahlkampf gegangen sein soll, nie dezidiert von „Catch and Kill“ die Rede gewesen sei.