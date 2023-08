Ex-Präsident vor Gericht Trump plädiert bei Anklage in Georgia auf „nicht schuldig“

Trump und 18 weitere Beschuldigte müssen sich in Georgia wegen des mutmaßlichen Versuchs verantworten, das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl 2020 in dem Staat zu beeinflussen.

Mehrere weitere Angeklagte verzichteten ebenfalls bereits auf eine formelle Verlesung der Anklage und müssen daher auch nicht nach Atlanta reisen. Trump war bereits am 24. August nach Georgia geflogen, um sich im Gefängnis von Fulton County offiziell den Behörden zu stellen. Dort wurden seine Personalien aufgenommen und ein Polizeifoto gemacht.