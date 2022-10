Klage geht nach hinten los : Trump machte wissentlich Falschaussage zu Wahlergebnis

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump bei einer Veranstaltung in Nevada am 8. Oktober (Archivfoto). Foto: AP/José Luis Villegas

Washington Längst widerlegt sind Trumps Behauptungen über massiven Betrug bei der US-Präsidentenwahl 2020. Nun liegen Beweise vor, dass Trump wissentlich log. Damit setzt er sich einem neuen juristischen Risiko aus.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat einem Bundesgericht zufolge nach den Präsidentschaftswahlen 2020 bewusst falsche Angaben zum Wahlbetrug verbreitet. Trump habe in Gerichtsunterlagen und in der Öffentlichkeit falsche Aussagen zu angeblichen Betrugszahlen gemacht, obwohl er wusste, dass die Zahlen falsch waren, erklärte David Carter, Richter im US-Bundesstaat Kalifornien, am Mittwoch. Auf dieser Grundlage hebe er das Anwaltsgeheimnis für mehrere E-Mails zwischen Trump und seinem Anwalt John Eastman auf, da die Kommunikation der Förderung eines Verbrechens diente - einer der wenigen Fälle, in denen der gesetzliche Schutz von Aufzeichnungen zwischen Anwälten und ihren Mandanten aufgehoben werden könne. Eastman muss nun diese E-Mails im Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des Kapitols am 6. Januar offenlegen.