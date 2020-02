Richard Grenell : Trump macht US-Botschafter in Deutschland zum Geheimdienstkoordinator in Washington

Trump macht US-Botschafter in Deutschland zum Geheimdienstkoordinator in Washington

Richard Grenell, Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika in Deutschland, bekommt einen neuen Posten. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Washington Mit dem Wechsel beim Amt des Geheimdienstkoordinators holt Trump einen Vertrauten nach Washington - und umgeht abermals einen parlamentarischen Schritt.

Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, wird der geschäftsführende Geheimdienstkoordinator im Weißen Haus. Das teilte US-Präsident Donald Trump am Mittwochabend (Ortszeit) über Twitter mit.

Grenell folgt damit auf den amtierenden Koordinator Joseph Maguire, der im August Dan Coats auf dem Posten abgelöst hatte. Grenell gilt als extrem loyal zu Trump und rühmt sich immer wieder eines guten Drahtes ins Weiße Haus. Am Sonntag hatte er auf Twitter geschrieben, Trump habe ihn gerade angerufen .

Grenell ist seit dem Frühjahr 2018 der höchste diplomatische US-Vertreter in Deutschland. Zuvor war er während der Regierung von George W. Bush Sprecher der Vereinten Nationen. Er arbeitete auch unter dem damaligen Botschafter John Bolton.

Der Trump-Unterstützer nutzte sein Botschafteramt in Berlin für oftmals offensive Ansagen an die Bundesregierung, wenn diese amerikanischen Interessen entgegenlief, und brach damit mit der üblichen diplomatischen Zurückhaltung.

So drohte Grenell im vergangenen August im Streit um die deutschen Verteidigungsausgaben mit einem Teilabzug von US-Soldaten aus Deutschland, sollte die Bundesregierung den Wehretat nicht erhöhen. Bereits im März 2019 hatte er der Bundesregierung in der Debatte um eine Beteiligung des chinesischen Huawei-Konzerns am Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes mit Konsequenzen für die Geheimdienstzusammenarbeit gedroht.