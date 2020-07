Twitter entfernt Wahlkampf-Video : Linkin Park verbietet Trump Nutzung von "In the End"

Linkin Park verbietet Trump Nutzung von "In the End"

Los Angeles Die Rockband Linkin Park hat die Nutzung ihrer Musik für die Wahlkampagne von US-Präsident Donald Trump untersagt und die Entfernung eines Videos durch Twitter veranlasst. Dort erklärte die Gruppe, sie habe weder Trump noch seiner Wahlkampagne die Nutzung ihrer Musik erlaubt.

In dem gelöschten Wahlvideo war eine Coverversion des Hits "In the End" aus dem Jahr 2001 zu hören.

Auch Queen, Rihanna, Aerosmith, Adele, Neil Young, Dexys Midnight Runers, Panic! at the Disco und die Familie des verstorbenen Tom Petty hatten sich bereits über die Nutzung ihrer Werke durch Trump beschwert.

Kommentatoren hatten sich über die Wahl des Songs verwundert gezeigt. Im Text von "In the End" heißt es im Refrain: "Ich habe mich so bemüht, ich bin so weit gekommen, aber am Ende spielt es keine Rolle."